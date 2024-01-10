В Хабаровском крае индекс промпроизводства вырос на 5,6% за 2023 год

В лидерах находятся судо- и авиастроение, где рост составил 8% и 26% соответственно

ХАБАРОВСК, 10 января. /ТАСС/. Показатели промышленного производства выросли в Хабаровском крае, индекс за 2023 год увеличился на 5,6%. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Индекс производства за 12 месяцев вырос на 5,6%. В лидерах - судо- и авиастроение. В этих сферах рост составил 8% и 26% роста соответственно", - говорится в сообщении.

Несмотря на международные санкции объемы обрабатывающей промышленности за январь - ноябрь 2023 года увеличились на 5% по сравнению с показателями предыдущего периода. Доля края в производстве военных и гражданских самолетов в Дальневосточном федеральном округе составляет 100%, в металлургии - 98%, в фармацевтической отрасли - 84%. И на 2024 год в ведомстве также прогнозируют положительную динамику по увеличению индекса производства.

Ранее министр промышленности и торговли региона Евгений Романов сообщал ТАСС, что в ближайшие годы рост ожидается во всех ключевых отраслях промышленности. Наибольший подъем в наступившем году прогнозируется в авиастроении - более чем в 1,5 раза - и в судостроении - более чем 1,3 раза. Способствовать этому будет увеличение объемов производства в рамках выполнения контрактов по гособоронзаказу Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю. А. Гагарина и Амурским судостроительным заводом. В этом году показатели вырастут также за счет налаживания выпуска самолетов нового проекта SJ-100.

Регион намерен развивать и производство беспилотных летательных аппаратов, сейчас в крае работает три таких предприятия. Регион подал в Минвостокразвития России заявку на предоставление поддержки местных производителей в рамках территории опережающего развития "Патриотическая" на сумму в 1,2 млрд рублей. 500 млн из них приходится на выпуск беспилотников.

Готовится к запуску и производственная площадка легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал". Средства выделены, положительное заключение Главгосэкспертизы получено, генподрядчик определен и приступил к строительству.

Другие сферы

Выпуск готовых металлических изделий прогнозируется на уровне 102,2%. Амурский патронный завод "Вымпел" продолжит работу по изготовлению продукции военного назначения для Минобороны России. В отрасли машиностроения рост составит 104,9%. В частности, будут расширяться рынки сбыта новых видов продукции - модернизированных серийных компрессоров и нагнетателей, которые делают на заводе "Дальэнергомаш" в Хабаровске. Предприятие планирует увеличить объемы выпуска по существующей номенклатуре, сохранить экспортные поставки.