Инфляция в Австралии снизилась до минимального за последние два года значения

Ключевыми факторами снижения стали цены на продукты питания и безалкогольные напитки, а также на автомобильное топливо, сообщили в государственном статистическом бюро страны

СИДНЕЙ, 10 января. /ТАСС/. Инфляция в Австралии снизилась до минимальных за последние два года значений, достигнув показателя 4,3%. Об этом сообщается в отчете государственного статистического бюро страны (ABS).

В бюро отмечают, что по итогам 11 месяцев 2023 года она "снизилась до 4,3%, что стало наименьшим показателем с января 2022 года".

По словам главы отдела статистики ABS Мишель Марквардт, ключевыми факторами снижения инфляции в 2023 году в Австралии стали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (-4,6%) и автомобильное топливо (-6,8%). "Наиболее существенно в 2023 году выросли потребительские цены на газ, повысившиеся на 12,9%, также продолжила рост стоимость электроэнергии [+8,8%], алкоголя и табачных изделий [+6,4%] и аренды жилья [+7,1%]", - указала она.

Также отмечается, что снижение уровня инфляции, зафиксированное по итогам 11 месяцев 2023 года, превысило самые оптимистичные ожидания экспертов, считавших, что к концу года этот показатель может снизиться с 8,4% в декабре 2022 года до 4,4%. После публикации отчета ABS Резервный банк Австралии скорректировал свой прогноз относительно уровня инфляции, отметив, что показатель вернется в пределы целевого диапазона (от 3,5% до 2,5%) до конца 2025 года.

В ноябре 2023 года Резервный банк Австралии повысил базовую учетную ставку до 4,35%, что стало самым высоким показателем за последние 12 лет. Это решение регулятор обосновал тем, что "инфляция в стране слишком высока и добиться ее устойчивого снижения до целевого диапазона пока не удается".