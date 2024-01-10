В Ростовской области сообщили о снижении добычи угля на 10% в 2023 году

Это связано с введенными санкциями, отметили в министерстве промышленности и энергетики региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 января. /ТАСС/. Объем добычи угля в Ростовской области в 2023 году снизился на 10% в сравнении с 2022 годом из-за введенных санкций. Об этом ТАСС сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона.

"Рост добычи угля по итогам 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года не прогнозируется. Объем добычи будет немного меньше, чем в 2022 году, приблизительно на 10%. Основной причиной снижения добычи и реализации угля является нарастание последствий санкционного давления. Запрет на импорт угля из России, введенный в рамках пятого пакета санкций ЕС, Великобритании и Швейцарии, делает невозможным с 10 августа 2022 года поставки угля на рынок Европейского союза, являющийся традиционной площадкой для сбыта угольных компаний Дона", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что несмотря на санкции, угольным компаниям региона при поддержке правительства Ростовской области и Минэнерго России удалось переориентировать рынки сбыта на Индию, ОАЭ, Турцию и Египет. В настоящее время прорабатываются маршруты поставок угля в Китай и Северную Африку, а также рассматривается вопрос возобновления поставок в новые регионы России.

"Несмотря на то, что в новых регионах РФ угольная промышленность хорошо развита, до февраля 2022 года из общего объема добываемого угля в Ростовской области более половины экспортировалось в Луганскую и Донецкую народные республики. После начала СВО поставки угля в ДНР и ЛНР прекратились. В настоящее время прорабатывается вопрос возобновления поставок угля на новые территории РФ, в частности, на Зуевскую и Старобешевскую ТЭС (ДНР) и Луганскую ТЭС (ЛНР)", - добавили в министерстве.