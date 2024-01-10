Таджикистан и Иран подписали контракты на $19 млн в сфере производства

Документы касаются сотрудничества в области переработки и производства химической, текстильной, строительной продукции и лекарственных средств, сообщили в пресс-службе председателя города Душанбе Рустама Эмомали

ДУШАНБЕ, 10 января. /ТАСС/. Предприниматели Таджикистана и Ирана подписали соглашения по сотрудничеству в производственной и перерабатывающей сферах, в соответствии с ними в экономику центральноазиатской республики привлекут почти $19 млн. Договоренности были достигнуты в ходе официального визита председателя верхней палаты парламента Таджикистана, председателя города Душанбе Рустама Эмомали в Тегеран, сообщает его пресс-служба.

"В целях укрепления двусторонних отношений между представителями частного сектора состоялся ряд мероприятий и диалогов, в ходе которых были подписаны соглашения и контракты о сотрудничестве между представителями Ирана и Таджикистана. Для реализации подписанных документов о сотрудничестве в экономику страны планируется привлечь более 1,3 млрд сомони (почти $19 млн)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что договоренности направлены на расширение сотрудничества в сферах переработки и производства химической, текстильной, строительной продукции и лекарственных средств, которые будут реализованы с использованием внутренних возможностей Таджикистана в сотрудничестве с иранскими партнерами.

Эмомали прибыл в Тегеран в понедельник с двухдневным официальным визитом, в рамках которого встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и другими высокопоставленными лицами руководства Ирана. По итогам переговоров подписано 15 новых документов по межпарламентскому сотрудничеству, межрегиональному взаимодействию в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также сотрудничеству в сфере производства.

Согласно данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, товарооборот между странами за 11 месяцев 2023 года составил более $216 млн и вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В ноябре 2023 года Раиси посетил Душанбе и провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. По итогам встречи было подписано 19 новых документов, в том числе план реализации программы сотрудничества до 2030 года.