В Туве в строительство крупнейшего молочного комплекса вложат около 140 млн рублей

При выходе предприятия на проектную мощность объем реализации молока составит более 12 тыс. тонн

ТАСС, 10 января. Около 140 млн рублей будет вложено в строительство крупного молочного комплекса на территории Кызылской агломерации в Туве с пятью молокоприемными пунктами. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"В этом году планируется создание крупного молокоперерабатывающего предприятия на территории Кызылской агломерации с пятью молокоприемными пунктами - Улуг-Хемский, Пий-Хемский, Каа-Хемский, Кызылский, Тандынский. Стоимость проекта 140 млн рублей", - сообщили в министерстве.

Комплекс сможет перерабатывать до 10 тонн в смену, он получит комплексную систему сбора и переработки молока, производства молочных продуктов. "Задача стоит получить высококачественную, конкурентоспособную продукцию для реализации на внутреннем и внешнем рынках. Ожидаемые результаты от реализации проекта <...> - создание системы комплексного сбора [молока], что будет способствовать формированию более низкой цены на конечную продукцию проекта, повышение продовольственной безопасности региона - сокращение зависимости от внешних поставок продукции из соседних регионов", - пояснили в министерстве.

При выходе предприятия на проектную мощность объем реализации молока составит более 12 тыс. тонн.

Республика Тыва - один из лидеров России в скотоводстве. На территории Тувы находится более 1,5 млн голов мелкого и крупного рогатого скота. В региональном министерстве сельского хозяйства отметили, что в 2024 году на поддержку аграриев республики из федерального бюджета будет выделено 630,57 млн рублей. Одни из приоритетных проектов для государственной поддержки - переработка мясной и молочной продукции, производство кормовых культур, приобретение племенных сельхозживотных.