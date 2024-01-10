В Курганской области зарплаты выросли на 21,5% в 2023 году

По словам главы региона Вадима Шумкова, реальные денежные доходы выросли на 9,4%

ТАСС, 10 января. Зарплаты выросли в Курганской области на 21,5% в 2023 году благодаря росту конкуренции за кадры и оборонному сектору. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в интервью ТАСС.

"На 9,4% реальные денежные доходы выросли, на 21,5% - зарплата. Конечно же, это и оборонный сектор сказался, СВО, но и в целом пошла конкуренция за кадры. То есть те люди, которые раньше зарплату платили в конвертах и считали, что человек должен быть счастлив просто оттого, что у него просто есть какая-то работа, сейчас, когда люди начали выбирать и "голосовать ногами", очень быстро были вынуждены поменять условия - перейти на белую зарплату и ее официально поднять", - поделился Шумков. В пресс-службе губернатора уточнили, что такие показатели фиксируются по итогам 10 месяцев 2023 года.

Шумков отметил, что держит вопрос на контроле, разговаривая с бизнесом, однако власти стараются "не перегнуть палку".

Также идет работа по увеличению зарплат в бюджетном секторе, сообщил глава региона. Так, с 1 декабря в регионе увеличена на 10% зарплата работников бюджетной сферы, которых не коснулись указы президента и зарплата которых не зависит от установленного минимального размера оплаты труда. Это более 16 тыс. человек - сотрудники учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной защиты населения, а также государственные и муниципальные служащие. С 1 января принято решение об увеличении также на 10% зарплат сотрудников хозяйственных обществ, учредителем которых также является правительство области (дорожные рабочие, обслуживающий персонал санаториев и проектного института и другие), зарплата которых не привязана к сдельным условиям и к минимальной оплате труда.