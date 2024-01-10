В Приамурье объем инвестиций по проектам АПИ вырос почти в пять раз за год

Сумма предполагаемого объема вложений составила свыше 150 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 января. /ТАСС/. Агентство Амурской области по привлечению инвестиций (АПИ) в 2023 году взяло на сопровождение 23 проекта с предполагаемым общим объемом вложений свыше 150 млрд рублей. Эта сумма почти в пять раз выше показателя 2022 года, сообщили в АПИ.

"По сравнению с аналогичным показателем 2022 года это больше на 7 проектов и порядка 117 млрд рублей. В 2022 году на сопровождение было принято 16 проектов, а их портфель составлял 33 млрд рублей", - говорится в распространенном сообщении.

По информации директора АПИ Ольги Темченко, слова которой привели в сообщении, Амурская область привлекает инвесторов несколькими факторами. "В частности, это один из богатейших регионов страны по запасам полезных ископаемых. Наличие здесь магистрального газопровода "Сила Сибири" открывает новые возможности в сфере газификации. Также сказывается местоположение области с учетом разворота страны на Восток. Из всех российский регионов Амурская область имеет самую протяженную границу с Китаем - 1,25 тыс. км. В Приамурье развивается транспортная инфраструктура, а для инвесторов предусмотрен широкий спектр региональных преференций и льгот. Также в области действует преференциальный режим территории опережающего развития "Амурская", - сказала она.

В регионе прорабатывают проекты в сфере добычи и обработки полезных ископаемых, строят многофункциональный железнодорожный терминальный комплекс "Сухой порт Благовещенск", автомобильные газонаполнительные компрессорные станции в нескольких городах.