Импорт автомобилей на Сахалин увеличился на 6% в 2023 году

По словам начальника Корсаковского таможенного поста Сахалинской таможни Алексея Антонова, после введения санкций изменилась лишь номенклатура товаров в сторону более бюджетных моделей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 января. /ТАСС/. Ввоз иностранных автомобилей на Сахалин в 2023 году составил около 4 тыс. иномарок. Это почти на 6% больше, чем в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе Сахалинской таможни.

"Сахалинские таможенники оформили 3 956 импортных автомобилей в 2023 году. Это на 215 автомобилей больше, чем в 2022 году. За исключением нескольких автомобилей, ввезенных из Китая и Республики Корея, все транспортные средства ввезены из Японии", - рассказали в таможне.

По информации начальника Корсаковского таможенного поста Сахалинской таможни Алексея Антонова, введенные санкции не повлияли на покупательский спрос. "После введения санкций изменилась лишь номенклатура товаров в сторону более бюджетных моделей. Наибольшее влияние на спрос оказывают изменения курса валют", - цитирует пресс-служба таможни Антонова.