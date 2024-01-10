ВМС Индии приняли на вооружение первый беспилотник типа MALE местного производства

В Adani Defense заявили, что БПЛА представляет собой усовершенствованную платформу разведки, наблюдения и рекогносцировки

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 января. /ТАСС/. Военно-морские силы Индии приняли на вооружение первый средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета (MALE, Medium Altitude Long Endurance) Drishti 10 Syarliner. Церемония передачи состоялась с участием главкома ВМС Индии адмирала Хари Кумара.

Новые дроны произведены по заказу ВМС компанией Adani Defense в Хайдарабаде на юге Индии. В компании заявили, что беспилотник представляет собой усовершенствованную платформу разведки, наблюдения и рекогносцировки с 36-часовым сроком службы и грузоподъемностью 450 кг. БПЛА отправится из Хайдарабада в Порбандар в штате Гуджарат на западе страны, где будет задействован в военно-морских операциях.

"Это знаменательное событие и преобразующий шаг в стремлении Индии к самостоятельности в технологиях сбора информации и морском превосходстве", - сказал на церемонии Кумар. "Интеграция Drishti 10 в наши военно-морские операции повысит наши возможности в военно-морской сфере, усилив нашу готовность к постоянно развивающемуся морскому наблюдению и разведке", - добавил адмирал.

Как стало известно в ходе церемонии, индийская армия заказала еще несколько таких беспилотников, чтобы удовлетворить потребность вооруженных сил в дронах со спутниковой связью.