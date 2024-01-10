ЕК презентует проект фонда для развития ВПК объемом €100 млрд 27 февраля

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что фонд станет частью Европейской инвестиционной программы в сфере обороны

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в том числе оборонную сферу, предложил создать Европейский оборонный фонд с активами в сумме €100 млрд для наращивания производства боеприпасов и оружия в сообществе.

"У нас должен быть оборонный фонд, который поможет ускорить процесс [производства боеприпасов и оружия], возможно в размере €100 млрд", - приводит его слова европейская версия газеты Politico. Презентация фонда, который станет частью Европейской инвестиционной программы в сфере обороны, пройдет 27 февраля.

Бретон также добавил, что лидеры ЕС обсудят несколько вопросов, связанных с оборонной отраслью, на саммите сообщества, который состоится 1 февраля. При этом любые решения о выделении денег из бюджета ЕС на оборонную промышленность подлежат одобрению со стороны Евросовета.