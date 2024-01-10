Налоговая просит признать банкротом фирму депутата гордумы Челябинска

Заявленная задолженность ООО Институт "Альфарегионпроект" составляет более 1 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 10 января. /ТАСС/. Межрайонная ИФНС №32 по Челябинской области подала на банкротство ООО Институт "Альфарегионпроект", учредителем которого является депутат городской думы Челябинска Олег Иванов, проходящий фигурантом по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. Это следует из материалов, опубликованных в базе "Электронное правосудие".

"Уполномоченный орган в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №32 по Челябинской области <…> обратился <…> с заявлением, в котором просит признать общество с ограниченной ответственностью Институт "Альфарегионпроект" (ООО Институт "АРП") банкротом", - сказано в материалах.

Уточняется, что задолженность заявлена в размере 1 млн 158 тыс. 295 рублей 99 копеек.

По данным сервиса Rusprofile, основным видом деятельности компании является деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций.

Ранее решением от 15 сентября 2023 года Иванов был признан банкротом, в отношении его имущества введена процедура реализации. 26 июня 2023 года сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска изменил Иванову меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

В декабре 2022 года в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые сопровождают расследование уголовного дела. По версии следствия, Иванов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей.