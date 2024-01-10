АПЛ будущего "Арктур" будет нести стратегическое оружие и необитаемые аппараты

В пресс-службе ОСК отметили, что постоянное совершенствование ракетного оружия позволяет уменьшить количество ракет на борту при сохранении боевого потенциала корабля

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Стратегическая атомная подводная лодка пятого поколения "Арктур" конструкторского бюро "Рубин" станет еще менее заметной за счет некоторых нововведений, а также будет нести не только стратегическое оружие, но и необитаемые аппараты различных классов. Об этом сообщили журналистам в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в которую входит конструкторское бюро.

"Многофункциональность проекта обеспечит его актуальность в неизвестных на сегодня условиях второй половины века. "Арктур" способен нести не только стратегическое оружие, но и необитаемые аппараты различных классов. Малые и средние аппараты могут размещаться в шахтах корабля, для крупных предусмотрено забортное размещение. Благодаря подводной робототехнике "Арктур" будет лучше представлять окружающую обстановку, раньше обнаруживать противника и лучше уклоняться от атак", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ОСК уточнили, что постоянное совершенствование ракетного оружия позволяет уменьшить количество ракет на борту при сохранении боевого потенциала корабля. "За счет этого, а также благодаря изменению архитектуры "Арктур" будет иметь на 20% меньшее водоизмещение, чем современные ракетоносцы. Его длина составит 134 м, ширина - 15,7 м, численность экипажа - около 100 человек", - пояснили в корпорации.

В ОСК добавили, что новая граненая форма обводов "Арктура" вместе с уменьшением размеров корабля и перспективным активным покрытием снижает отражаемый сигнал гидролокатора и уменьшает дальность обнаружения лодки.

"Применение распределенной безвальной энергетической установки с полным электродвижением способствует снижению шумности, а наличие двух движителей повышает маневренность и надежность ракетоносца. Эти решения важны и с точки зрения самого перспективного района применения "Арктура" - высокоширотной Арктики. Интерес к этому району в ближайшие десятилетия будет только расти. Граненая форма обводов упрощает взламывание льда при всплытии и не позволяет ему задерживаться на крышках шахт, а лучшая управляемость важна для занятия позиции в полыньях", - уточняется в сообщении.