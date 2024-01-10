Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 году выросли на 69%

Они достигли 1,059 млн, говорится в сообщении "Автостата"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2023 года выросли на 69% по отношению к 2022 году и составили 1,059 млн. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"За весь минувший год в нашей стране было реализовано 1 058 708 новых легковых машин, что на 69% больше, чем в 2022 году", - отмечается в сообщении.

Что касается показателей за декабрь 2023 года, то в РФ за этот месяц было продано 119,5 тыс. машин, что в 2,1 раза больше, чем в декабре 2022 года.

Статистика по брендам

Более 30% от годовых продаж пришлось на автомобили Lada. По данным агентства, в 2023 году продано 324,4 тыс. авто этой марки - почти в 1,9 раза больше, чем в 2022 году. В декабре продажи составили 31,7 тыс. единиц (+61,1% к декабрю 2022 года).

Самым популярным иностранным брендом по итогам прошедшего года стала китайская Chery, которая расположилась на второй строчке рейтинга продаж. За 2023 года в России реализовано почти 119 тыс. машин Chery, что в три раза превышает результат за 2022 год.

Тройку лидеров замыкает китайский Haval с результатом в 111,7 тыс. единиц, что в 3,3 раза больше, чем в 2022 году.

Следом в рейтинге расположились Geely (93,6 тыс. шт.), Changan (47,8 тыс. шт.), Exeed (42,2 тыс. шт.), Omoda (42 тыс. шт.), а также корейские Kia (33,6 тыс. шт.), Hyundai (24,7 тыс. шт.) и японская Toyota (23,3 тыс. шт.).