ВТБ сообщил о снижении активности мошенников в новогодние праздники в 4,5 раза

В декабре злоумышленники активно использовали тему новогодних праздников, связанных с акциями, "распродажей" подарков, покупкой билетов в театр и кино

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Активность мошенников в минувшие новогодние праздники уменьшилась в 4,5 раза в сравнении с первой неделей января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ.

"Количество обращений клиентов ВТБ по теме мошеннических атак в ходе новогодних праздников было в 4,5 раза меньше, чем за первую неделю января прошлого года", - указали в банке.

При этом в декабре мошенники в своих схемах активно использовали тему новогодних праздников. Большинство из них были связаны с акциями, "распродажей" подарков, организацией праздников, покупкой билетов в театр и кино и т. д.

"Банки активно развивают онлайн-сервисы дистанционного доступа к продуктам и услугам, поэтому сценарии мошенников постоянно меняются и адаптируются к новым актуальным технологиям. Например, использование видеозвонков в мессенджерах для сбора биометрических данных потенциальной жертвы. Однако злоумышленникам все сложнее достичь своих целей за счет применения совместных действий всех участников рынка - банков, сотовых операторов и профильных ведомств. В прошлом году мы впервые за три года зафиксировали снижение активности мошенников в отношении розничных клиентов, а в первые дни этого года тенденция стала заметнее", - прокомментировал ситуацию старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Вместе с тем в банке отмечают, что количество мошеннических атак по-прежнему остается достаточно высоким. "Поэтому ВТБ рекомендует соблюдать базовые правила безопасности, которые помогут уберечь деньги и избежать неприятных инцидентов: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы", - напомнили в пресс-службе кредитной организации.