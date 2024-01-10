Калининградский янтарный комбинат в 2023 году увеличил продажи янтаря почти на 30%

В 2024 году планируется проведение 11 аукционов для переработчиков разных категорий

КАЛИНИНГРАД, 10 января. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат в 2023 году продал более 670 тонн янтаря более чем на 4,3 млрд рублей, увеличив объем продаж на 29% по сравнению с результатами 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комбината.

"Калининградский янтарный комбинат госкорпорации Ростех в прошлом году реализовал 676 тонн янтаря-сырца в рамках биржевых торгов, аукционов для переработчиков и прямых поставок для янтарного кластера. Общая сумма сделок за этот период составила 4,372 млрд рублей, а реализация янтарного сырья относительно 2022 года увеличилась на 29%", - сообщили в пресс-службе.

Максимальный прирост дали электронные торги на площадке "Биржа Санкт-Петербург": если в 2022 году было продано почти 478 тонн янтаря, то по результатам прошлого года - уже 661,33 тонны, что выше прежнего показателя на 38%. Выросло число участников торговых процедур на бирже - их количество увеличилось с 37 по итогам 2002 года до 51 в 2023-м. Кроме российских компаний, на торги в прошлом году заявлялись юридические лица из Армении, Киргизии, Китая, Кувейта, Литвы, ОАЭ, Польши и Сербии. В целом на биржевой площадке продается более 95% от годовой реализации янтарного сырья, уточнили в пресс-службе.

В общий объем реализованного сырья, помимо янтаря, проданного на бирже, вошли также 5,25 тонны камней, выкупленных с открытых аукционов, и 10 тонн, отгруженных комбинатом Кластеру янтарной промышленности в рамках прямого контракта на 2023 год. В течение минувших 12 месяцев было организовано 10 аукционов для художников и предпринимателей. В планах на 2024 год - проведение 11 аукционов для переработчиков разных категорий.

"Комбинат ежегодно наращивает объемы добычи и полностью закрывает потребности рынка. В 2023 году нами добыты рекордные 630 тонн доведенного янтаря, в этом году план - 600 тонн. После новогодних каникул торги на бирже возобновлены, сейчас как раз контрактуется объем добычи на 2024 год. Ориентировочно в марте в Приморском карьере начнется сезон добычи янтаря, после чего с апреля планово стартуют отгрузки покупателям", - сообщил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин, слова которого привели в пресс-службе.

Калининградский янтарный комбинат ежегодно добывает около 600 тонн сырья. Объем добычи увеличился вдвое за последние 10 лет, в том числе благодаря модернизации, проведенной на предприятии при поддержке госкорпорации Ростех. Также параллельно с увеличением объема добычи растет и объем собственной переработки предприятия. В прошлом году переработано более 25 тонн, что вдвое выше результата 2022 года в 13,5 тонн. Возможности модернизированного в 2021 году ювелирного производства комбината позволяют перерабатывать до 50 тонн сырья в год.

О комбинате

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента России Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.