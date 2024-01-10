Suzuki инвестирует более $8 млрд в производство автомобилей в Индии

Как заявил глава компании Тосихиро Судзуки, завод в Гуджарате будет производить около 1 млн машин в год

ГАНДИНАГАР /Индия/, 10 января. /ТАСС/. Японский автопроизводитель Suzuki планирует инвестировать около $8,1 млрд для расширения производства в Индии. Об этом заявил глава компании Тосихиро Судзуки.

"Мы инвестируем $4,2 млрд в строительство второго завода в Гуджарате. Он будет производить 1 млн автомобилей в год. Общий объем производства в штате вырастет до 2 млн", - заявил Судзуки, выступая на открывшемся саммите Vibrant Gujarat.

Он также сообщил, что к концу этого года в Индии Suzuki наладит выпуск своего первого электромобиля на аккумуляторных батареях, он будет также производиться в Гуджарате. "Первый электромобиль на аккумуляторных батареях Suzuki Group съедет с конвейера Suzuki Group Gujarat к концу года. Мы планируем продавать их не только в Индии, но и поставлять в Японию и Европу", - заявил Судзуки.

Также для расширения производства электрокаров на уже существующем заводе в Гуджарате будет создана дополнительная производственная линия, инвестиции составляют $3,9 млрд. На какие сроки они рассчитаны, Судзуки не уточнил.

Suzuki работает на индийском рынке в рамках совместной компании Maruti Suzuki, в которой японский производитель владеет почти 60% акций. Помимо Гуджарата, у компании есть два завода в штате Харьяна. Общий объем выпуска составляет свыше 2 млн автомобилей в год.