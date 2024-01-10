Источник: возвращение в строй модернизированной АПЛ "Иркутск" перенесли на 2025 год

Предполагалось, что передача этой АПЛ должна была состояться в 2023 году

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Возвращение в строй после ремонта и модернизации атомной подводной лодки (АПЛ) "Иркутск" в очередной раз перенесено, теперь оно ожидается в конце 2025 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.

"Модернизированная АПЛ "Иркутск" с повышенным боевым могуществом вернется в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ) ориентировочно в конце 2025 года", - сказал он. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее предполагалось, что после очередного переноса передача АПЛ "Иркутск" должна была состояться в 2023 году.

До этого ожидалось, что "Иркутск" вернется в боевой состав Подводных сил ТОФ сначала в 2017 году, затем - в 2019 году, затем - в 2022 году. Субмарина в 2001 году прибыла для ремонта на дальневосточный завод "Звезда". Реально ремонт и модернизация начались в 2019 году.

Ранее источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС, что после модернизации АПЛ "Иркутск" ее боевые возможности вырастут как минимум в два раза - она будет нести 48 ракет "Оникс" и/или "Калибр-ПЛ" и до передачи ВМФ в ходе испытаний выполнит пуски этих ракет. Наличие на борту субмарины ракет этих типов позволит ей наносить удары и по береговым целям.

АПЛ "Иркутск" - изначально К-132 - была заложена на "Севмаше" (ныне входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 8 мая 1985 года. Спущена на воду 29 декабря 1987 года, передана флоту 30 декабря 1988 года. В 1990 году совершила межфлотский переход на ТОФ. В 1993 году стала именоваться как "Иркутск". С 1997 года находилась в резерве.