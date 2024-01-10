Средняя цена нового авто в РФ в 2023 году выросла до 3,7 млн рублей

Больше всего подорожали некоторые модели бренда Kia

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Средняя цена нового автомобиля на платформе "Авто.ру" в течение 2023 года поднялась на 17,3%, достигнув 3,7 млн рублей, говорится в исследовании сервиса "Авто.ру Оценка". Стоимость автомобиля с пробегом к концу прошедшего года составляла 2,2 млн рублей, что на 28% выше, чем в январе.

"За прошедшие 12 месяцев средняя цена нового автомобиля увеличилась на 17,3%, до 3,7 миллиона рублей. За авто с пробегом к концу года в среднем просили больше 2,2 миллиона рублей, что на 28% выше январских результатов", - отмечается в исследовании.

Среди новых автомобилей больше всего подорожали некоторые модели бренда Kia: так, к концу 2023 года стоимость кроссовера Seltos выросла на 27%, до 3,19 млн рублей, цена седана K5 увеличилась на 27%, достигнув 4 млн рублей. Подорожала и модель Lada Granta - на 25,2%, до 982 тыс. рублей. В рейтинг моделей, цены которых снизились в декабре по сравнению с январем 2023 года, вошли Mercedes-Maybach S-класс, подешевевший до 36 млн рублей (-18%), Changan UNI-K (-10%, до 4,22 млн рублей) и УАЗ Patriot (-7%, до 1,7 млн рублей).

Что касается рынка подержанных машин, то здесь наибольший рост стоимости наблюдался у Kia Rio (3-е поколение), Hyundai Solaris (1-е поколение), Volkswagen Jetta (6-е поколение) и Polo (5-е поколение), а также у Honda Freed. "Все они подорожали на 40% и теперь стоят чуть больше одного миллиона рублей - за исключением Volkswagen Polo, за который в среднем предлагают 841 тыс. рублей", - сообщается в документе.

При этом меньше всего (на 10%) за год подорожали седан Toyota Camry (XV70) и кроссовер Nissan Qashaqai (J11) - до 3,7 млн и 2 млн рублей соответственно. Снижение стоимости на 6% было зафиксировано на электрические Tesla Model X (выпуска 2015-2021 годов), до 5,8 млн рублей, а также на внедорожники Land Rover Defender, произведенные с 2019 года (7,8 млн рублей).

Сервис "Авто.ру Оценка" исследовал средние цены новых и подержанных автомобилей возрастом до 15 лет.