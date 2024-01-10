General Electric передаст Индии список технологий для производства авиадвигателей

Президент и исполнительный директор GE Aerospace Defense & Systems Эми Гаудер заявила, что объем поставок технологий Индии для производства авиадвигателей будет значительно больше, чем при аналогичном партнерстве GE с другими странами

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 января. /ТАСС/. Компания General Electric Co.(GE) в начале 2024 года передаст Индии список технологий для лицензионного производства авиадвигателей для истребителей. Об этом сообщает газета The Economic Times.

"Сотрудничество GE с Индией в подготовке лицензионного производства двигателей для истребителей продвигается успешно. В начале этого года компания передаст список технологий для их выпуска на индийских предприятиях, которое может начаться через три года. Мы также передадим техническое обоснование создания совместного предприятия для производства авиадвигателей для военных самолетов с индийской госкомпанией Hindustan Aeronautics (HAL)", - заявила в интервью изданию Эми Гаудер, президент и исполнительный директор GE Aerospace Defense & Systems.

По ее словам, объем поставок технологий Индии для производства авиадвигателей будет значительно больше, чем при аналогичном партнерстве GE с другими странами. "Ранее мы предоставляли такие технологии Турции и Южной Корее, но не в таком объеме. <...> HAL будет располагать новейшими технологиями компании как никакой другой партнер GE в мире", - подчеркнула Гаудер.

Сделка GE с Индией оценивается в $1 млрд. В соответствии с ней американские лицензионные технологии обеспечат 80% производства двигателей F414 INS6 для индийских серийных легких истребителей Mk2 и перспективного многоцелевого боевого самолета AMCA с возможностью экспорта двигателей в другие страны.

Предоставление технологий General Electric для производство авиадвигателей по лицензии этой компании в Индии предусматривает программа "Инициатива США и Индии по критически важным и новым технологиям", направленная на укрепление оборонных, технологических и логистических связей Вашингтона и Нью-Дели. Она была обнародована в июне 2023 года в ходе визита в США индийского премьер-министра Нарендры Моди.