Украина застраховала суда, использующие "временные коридоры" в Черном море

Коридоры также очистили от плавучих мин, заявил украинский посол в Турции Василий Боднар

СТАМБУЛ, 10 января. /ТАСС/. Районы Черного моря, через которые проходят так называемые временные коридоры, созданные Украиной после прекращения зерновой сделки, очищены от плавучих мин. Суда, следующие по нему из украинских портов, застрахованы компанией из Великобритании, утверждает посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Для создания нового коридора регион был очищен от мин, а для судов была приобретена страховка у британской компании. По нему можно перевозить не только продовольствие, но и другую продукцию", - приводит высказывания Боднара телеканал TRT Haber. "С сентября только из Одессы вышло более 500 судов, которые перевезли 14 млн тонн продовольствия", - сказал он. По словам Боднара, в основном сельхозпродукция из Украины вывозится в Европу по железной дороге.

Украинский дипломат также утверждал, что "при создании благоприятных условий" возможно возобновление черноморской зерновой инициативы. В этом контексте он отметил важную роль в создании и функционировании гуманитарного коридора, которую сыграла Турция. Турецкие власти регулярно говорят об усилиях, которые прилагают для возобновления зернового коридора, однако при нынешней конъюнктуре такая перспектива маловероятна.

Посол Украины, кроме того, заявил, что в нынешних условиях "не может быть речи о мирных переговорах с Россией". "Не может быть мирных переговоров без вывода Россией войск с территории Украины", - приводит телекомпания слова посла.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. 10 августа украинские ВМС объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Одесса, Черноморск и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".

В ООН, которая выступала организатором сделки, отмечали, что украинские "временные коридоры" не могут заменить зерновую сделку, объем экспорта в рамках которой мог достигать 4 млн тонн продовольствия в месяц.