Индия заключила с ОАЭ миллиардные соглашения об инвестициях в инфраструктуру портов

Во время встречи индийского премьера с президентом ОАЭ стороны также подписали четыре меморандума о взаимопонимании

ГАНДИНАГАР /Индия/, 10 января. /ТАСС/. Индия заключила с ОАЭ соглашения о новых инвестициях в портовую инфраструктуру на миллиарды долларов. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, выступая на открытии международной экономической конференции Vibrant Gujarat Global Summit 2024.

"С компаниями из ОАЭ были подписаны соглашения о новых инвестициях на миллиарды долларов в портовую инфраструктуру Индии", - сказал он.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в этом году принимает участие в саммите на правах главного гостя. По словам Моди, его присутствие - "символ постоянно укрепляющихся отношений между Индией и ОАЭ".

Во время встречи индийского премьера с президентом ОАЭ стороны подписали четыре меморандума о взаимопонимании, в том числе об инвестиционном сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии, об инновационных проектах в области здравоохранения, о взаимодействии в пищевой промышленности и о взаимопонимании по развитию зеленых и устойчивых портов.

Конференция Vibrant Gujarat Global Summit организуется с 2003 года. В этом году она проводится в десятый раз после пятилетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Девиз встречи этого года - "Ворота в будущее".

На данный момент количество стран-партнеров конференции насчитывает 34 государства, в том числе 21 впервые. РФ широко представлена на этом форуме, организован российский стенд.