В Швеции остановили доставку на континент грузов на поездах из-за забастовки в Германии

По словам Стефана Рея, если забастовка затянется, это может иметь серьезные последствия для шведской экономики, сообщил представитель компании Green Cargo Стефан Рей

СТОКГОЛЬМ, 10 января. /ТАСС/. Транспортная компания Green Cargo остановила доставку грузов на континент из-за забастовки немецких машинистов локомотивов, которая началась накануне вечером и продлится до пятницы. В Green Cargo возникшую ситуацию расценивают как "обстоятельства непреодолимой силы".

"Мы объявили так называемый запрет на отправку в сторону континента. Поезда не ходят, останавливаются в Мальмё [на юге Швеции]. Это по причине того, что они не могут идти по Германии из-за забастовки. Лучше им постоять в Мальмё", - рассказал в интервью шведскому радио Sveriges Radio представитель компании Стефан Рей.

Обычно количество товарных поездов, идущих в обоих направлениях и обеспечивающих как экспорт, так и импорт, исчисляется двузначной цифрой.

По словам Стефана Рея, если забастовка затянется, это может иметь серьезные последствия для шведской экономики.

Забастовка немецких машинистов объявлена из-за нерешенных проблем вокруг размера заработной платы и рабочего времени. В среду к ней присоединились машинисты пассажирских поездов, которые намерены бастовать также до пятницы. Однако она не отразится на движении шведских поездов, следующих в Германию.