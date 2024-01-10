Нефтегазовая компания Эквадора Petroecuador усилила охрану объектов из-за беспорядков

В предприятии сообщили, что с целью защиты объектов и персонала под особый контроль взяты нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные месторождения, трубопроводы и терминалы по очистке нефти

ГАВАНА, 10 января. /ТАСС/. Эквадорская государственная нефтегазовая компания Petroecuador заявила об усилении охраны своих объектов на фоне беспорядков в республике. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"После объявления чрезвычайного положения на всей территории страны Petroecuador усилит контроль на своих объектах, считающихся стратегическими для страны", - говорится в сообщении, опубликованном в X (ранее Twitter).

Указывается, что с целью защиты объектов и персонала под особый контроль взяты нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные месторождения, трубопроводы и терминалы по очистке нефти.