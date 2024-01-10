10 января, 08:55
Санкции в отношении России

Bloomberg: нефтедобыча РФ в 2023 году показала устойчивость к санкциям Запада

Максим Слуцкий/ ТАСС
© Максим Слуцкий/ ТАСС

По словам аналитика агентства Kpler Виктора Катоны, уход крупных западных нефтесервисных компаний из России оказал минимальное влияние

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Рекордная добычи нефти в России в 2023 году свидетельствует об устойчивости страны к западным санкциям против энергетического сектора РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых экспертов.

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"Уход крупных западных нефтесервисных компаний из России оказал минимальное влияние, - приводит оно слова аналитика агентства Kpler Виктора Катоны. - Такие предприятия были в основном проданы действующему менеджменту, который сохранил опыт, накопленный за годы работы".

По оценке вице-президента по разведке и добыче норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Дарьи Мельник, "лишь 15% внутренней добычи [России] зависит от технологий недружественных стран". 

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