Путин сообщил, что бюджетная система России чувствует себя уверенно

По словам президента РФ, глава Минфина Антон Силуанов доложил ему о ситуации с финансами

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Минфина Антон Силуанов только что доложил ему о ситуации с финансами, бюджетная система страны чувствует себя уверенно.

"Только что, вот прямо только что закончил разговор с министром финансов, правда, по другим вопросам. Он докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год. Бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно", - сказал глава государства на встрече с представителями общественности Анадыря.