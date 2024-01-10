Путин против того, чтобы маткапитал можно было тратить на покупку автомобиля

Вместе с тем глава государства поручит проработать вопрос о льготах на покупку машины для многодетных семей на Дальнем Востоке

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин против использования материнского капитала для приобретения автомобиля. Однако глава государства поручит проработать вопрос о льготах на покупку машины для многодетных семей на Дальнем Востоке.

На встрече с представителями общественности Путина попросили расширить возможности использования материнского капитала для покупки автомобиля отечественного производства. "Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и министерство промышленности (Минпромторг - прим. ТАСС) проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке", - отметил президент.