Путин рассказал о своих впечатлениях о поездке по Чукотке

Как отметил глава государства, "когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают другое звучание"

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря поделился впечатлениями о поездке по региону.

"Лучше один раз увидеть, чем один раз услышать. По бумагам и так все ясно, но когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают другое звучание. Прилететь в аэропорт, переехать в город по зимнику - начинаешь понимать, что это такое, и как люди здесь живут", - сказал глава государства.

Путин передвигался от аэропорта до столицы Чукотки в ходе своей поездки в регион на снегоболотоходе. Этот вид транспорта имеет большие колеса со сверхнизким давлением, которые больше, чем у внедорожника, что позволяет им передвигаться по региону в местах, где нет автомобильных дорог.

Регион является самым северо-восточным субъектом РФ, целиком входит в Арктическую зону с экстремальными климатическими условиями. Чукотка имеет морскую границу с США - через Берингов пролив с Аляской.

Путин впервые прилетел в регион. До этого единственный раз в истории руководитель России посещал Чукотку в 2008 году, тогда пост президента занимал Дмитрий Медведев.