ЦБ разрешит не создавать 100% резервы по кредитам физлиц с недействительным паспортом

Также соответствующий проект указания уточняет подходов к формированию резервов по ссудам, оцениваемым на портфельной основе

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Банк России подготовил проект указания, исключающий требование к банкам создавать резервы в размере 100% по кредитам физических лиц с недействительным паспортом. Документ был размещен на сайте регулятора.

"Проект указания разработан в целях регулирования подходов к оценке рисков, принимаемых кредитными организациями по ссудам, а также регуляторные послабления, обусловленные необходимостью поддержания потенциала кредитования, в том числе малого и среднего предпринимательства, в условиях действия мер ограничительного характера, и предусматривает следующие основные изменения: исключение требования о формировании резерва в размере 100% по ссудам физических лиц с недействительным паспортом", - говорится в пояснительной записке к указанию.

В записке уточняется, что требование о формировании резервов в размере 100% по ссудам в случае выявления фактов недействительности документов исключается как излишне консервативное - "с учетом практики ее применения, свидетельствующей о том, что данные базы МВД России на текущий момент не являются достаточно актуальными, а также о том, что кредитный риск по заемщику не обуславливается одним лишь только фактором недействительности документов и данный фактор при прочих равных не всегда влечет дополнительный риск". "Данная норма позволит сократить отчисления в резервы, соответственно, снизить давление на капитал и дополнительно снизить операционные расходы кредитных организаций, направленные на мониторинг ресурсов МВД России для проверки действительности паспортов заемщиков", - отмечается в документе.

Также проект указания уточняет подходов к формированию резервов по ссудам, оцениваемым на портфельной основе. В частности, предлагается увеличить с 10 млн до 50 млн рублей пороговое значение величины ссуд субъектов малого и среднего предпринимательства, оценка риска по которым может быть на основе внутрибанковских оценок кредитоспособности.

Планируемая дата вступления в силу указания - 1 октября 2024 года. При этом регулятор принимает предложения и замечания по проекту документа с 10 по 23 января 2024 года.