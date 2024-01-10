Объем промпроизводства в Комсомольске-на-Амуре в 2023 году вырос на 15%

Показатель составил 171,6 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 10 января. /ТАСС/. Показатели промышленного производства увеличились в Комсомольске-на-Амуре в 2023 году на 15%, сообщили в администрации города.

"Ожидаемый объем промышленного производства [в 2023 году] составил 171,6 млрд рублей, что на 15% больше от уровня 2022 года. Наибольший рост объема промышленного производства обеспечен положительными результатами в ключевых отраслях специализации: авиастроении, судостроении, а также в нефтеперерабатывающей отрасли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятия города направляют более 35 млрд рублей налогов в бюджеты.

Сообщается также, что в 2023 году объем инвестиций составил 15,1 млрд рублей. Зафиксирован также рост выручки от реализации товаров, работ, услуг по фактическим видам экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на 9% в сравнении с 2022 годом.

Комсомольск-на-Амуре - индустриальный центр Хабаровского края, где работают авиационные предприятия, судостроительный, металлургический и нефтеперерабатывающий заводы. В городе проживает порядка 236 тыс. человек.