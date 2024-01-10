Реставрацию генерал-губернаторского дворца в Омске оценили в 500 млн рублей

По словам директора музея Фариды Буреевой, стены здания намокают, в них идут деструктивные процессы

ОМСК, 10 января. /ТАСС/. Реставрация необходима зданию генерал-губернаторского дворца в Омске 1862 года постройки, объекту культурного наследия народов России, на работы необходимо около 500 млн рублей, сообщила ТАСС Фарида Буреева, директор Омского областного музея изобразительных искусств имени Врубеля, один из корпусов которого расположен в этом здании.

"Нам необходима реставрация дворца. Уже разработана проектно-сметная документация, стоимость работ составит порядка 500 млн рублей. Сейчас правительство региона занимается изысканием этих средств. Для нас это принципиальный вопрос, так как у здания есть проблемы", - сказала Буреева. Она рассчитывает, что к реконструкции приступят в ближайшие два года.

По словам директора музея, стены здания намокают, в них идут деструктивные процессы. "Это происходит из-за просто сокрушительного ремонта начала 1970-х годов, когда в здании все стены были освобождены от какого-либо декора, сняты изразцовые печи - по сути осталась только коробка. Сам директор музея в тот период [Александр] Герзон говорил, что это был крайне неудачный ремонт, и отчасти винил себя в этом, так как он был сосредоточен на сохранении коллекции", - рассказала руководитель учреждения.

Помимо обновления фасада, внутренней отделки, фундамента, крыши и коммуникаций в здании создадут современные условия для размещения музейной коллекции. Музей, который в этом году будет отмечать 100-летний юбилей, уже получил по нацпроекту "Культура" современное экспозиционное оборудование. "В основном это мультимедийное оборудование - виртуальная книга, сенсорные киоски, музейный свет, проекторы, дополнительные витрины", - уточнила Буреева.

В учреждении также планируют внедрить в этом году систему аудиогида. "Это будет самая современная система с радиометками. Посетителю даже не понадобится экскурсовод, не надо будет нажимать какие-то кнопочки - все будет само включаться в нужный момент. Мы выбираем такой формат, чтобы был как небольшой спектакль, такая эмоциональная экскурсия", - подытожила директор музея.

О памятнике

Генерал-губернаторский дворец в Омске построен в 1862 году как дом для генерал-губернаторов Западной Сибири. Здание спроектировано в стиле неоренессанса и внешне похоже на итальянские палаццо XVI века. На его башне размещен флагшток, так как только Омск наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Варшавой и Тифлисом, имел право поднимать государственный флаг. После Февральской революции 1917 года в здании находилось официальное представительство Временного правительства, затем Совет рабочих и солдатских депутатов. Музей здесь разместился в 1923 году.

Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля был открыт в 1924 году как картинная галерея при Западно-Сибирском краевом музее. Сейчас он обладает одним из крупнейших в Сибири художественным собранием. Здесь хранится около 30 тыс. подлинных произведений, значительная часть которых была передана в 1920-е годы из национализированных коллекций Москвы и Петрограда. В 2019 году в одном из трех корпусов музея открылся единственный за Уралом филиал Государственного Эрмитажа.