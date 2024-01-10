Путин: в РФ минимальная безработица, но большой дефицит высококвалифицированных кадров

Президент России отметил, что в стране безработица находится на уровне 2,9%

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Безработица в России находится на минимальном уровне, однако в стране наблюдается дефицит высококвалифицированных рабочих. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря.

"У нас безработица 2,9%. Такого не было никогда в истории Российской Федерации, да и в Советском Союзе, по-моему, никогда такого не было. Правда, там считали по-другому, но это не важно, а важно то, что у нас большой дефицит кадров. И прежде всего высококвалифицированных рабочих кадров", - сказал глава государства.

"К числу рабочих кадров относится целый набор таких специальностей, которые считались, что ими можно заниматься только после получения высшего образования. Они звучат так, что не сразу произнесешь, поэтому это очень важная сфера деятельности, - отметил Путин. - Сегодня мы хотим ее (проблему с дефицитом высококвалифицированных кадров - прим. ТАСС) решать в рамках программы "Специалитет" совместно с представителями бизнеса, которые заинтересованы в получении хорошо подготовленных кадров. В целом процесс этот запущен. Наверное, с какого-то момента, этапа потребуется дополнительная поддержка со стороны Федерации. Мы знаем об этом".