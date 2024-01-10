Более 100 тыс. туристов посетили в праздники горнолыжные курорты Северного Кавказа

В нынешнем сезоне на "Эльбрусе" планируется запустить еще 3 км трасс и 2 новые канатные дороги

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Горнолыжные курорты Северного Кавказа в новогодние праздники посетили более 100 тыс. туристов, сообщили в Минэкономразвития РФ.

"Более 100 тыс. туристов посетили в новогодние праздники горнолыжные курорты Северного Кавказа. Рекордсменом по приросту туристов стал кабардино-балкарский "Эльбрус" - курорт под управлением Кавказ.РФ посетило на 35% больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

На самой высокой горе Европы в новогодние праздники отдохнули свыше 43 тыс. человек. При этом 2 января на курорте был побит рекорд посещаемости - здесь в моменте отдыхали 7,2 тыс. человек. В другие дни новогодних каникул "Эльбрус" принимал ежедневно порядка 6 тыс. гостей, что также превысило ежедневные пиковые значения предыдущих сезонов. "Архыз" в Карачаево-Черкесии в период новогодних каникул посетили свыше 74 тыс. туристов, что на 12% больше по сравнению с прошлыми зимними праздниками.

"Итоги новогодних каникул подтверждают, что курорты Северного Кавказа становятся все более популярны не только среди любителей зимних видов спорта, но и туристов, предпочитающих прогулки в горах. Только "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи" в эти праздники посетили более 100 тыс. туристов", - сказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

По словам генерального директора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова, для обеспечения безопасности туристов на курортах под управлением института развития СКФО было организовано круглосуточное дежурство всех служб - эксплуатации, спасателей, информационных технологий, сервиса.

Две новые трассы "красного" и "синего" уровней сложности расположены между станциями канатной дороги "Мир" и "Кругозор". Они позволили увеличить зону катания курорта на 2,5 км до 19,5 км. В нынешнем сезоне на "Эльбрусе" также планируется запустить еще 3 км трасс и 2 новые канатные дороги. Это первый этап создания новой зоны катания на горе, которую активно строит Кавказ.РФ.