Air Astana может выйти на IPO в 2024 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поручил правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний фонда "Самрук-Казына"

АСТАНА, 10 января. /ТАСС/. Первичное публичное размещение акций (IPO) крупнейшей казахстанской авиакомпании Air Astana планируется в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики Казахстана.

"В 2022 году в конкурентную среду был передан ряд активов АО НК "Казмунайгаз" (нефтегазовой компании - прим. ТАСС), в 2023-м - SPO Kegoc (компании по управлению электрическими сетями - прим. ТАСС). В текущем году ожидается вывод на IPO Air Astana с соблюдением требований законодательства Казахстана об использовании воздушного пространства и деятельности авиации", - говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний фонда "Самрук-Казына". "Эйр Астана" входит в число портфельных компаний этого фонда, которому принадлежит 51% акций авиакомпании, остальные 49% - британскому предприятию BAE Systems. Единственным акционером фонда "Самрук-Казына" является правительство Казахстана.