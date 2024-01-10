В РЖД сообщили о поступлении семи импортозамещенных тепловозов 3ТЭ28 на БАМ

Еще пять машин поступят до конца января, уточнили в холдинге

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Семь импортозамещенных трехсекционных локомотивов 3ТЭ28 уже используются на БАМе. Об этом РЖД сообщили в своем Telegram-канале.

"Семь трехсекционных локомотивов уже возят грузы по магистрали на участке Новая Чара (Забайкальский край) - Тында (Амурская область), - говорится в сообщении. - До конца января на БАМ поступит еще 5 машин серии 3ТЭ28".

В компании отметили, что этот отрезок железной дороги длиной 630 км проходит через самую высокую точку БАМа - Муруринский перевал. Самостоятельно поднимать поезда в гору здесь могут только трехсекционные тепловозы.

О тепловозе

3ТЭ28 - трехсекционный магистральный грузовой тепловоз с электрической передачей, выпускаемый с 2022 года "Трансмашхолдингом". Серийное производство 3ТЭ28 было налажено в конце 2023 года. Машина предназначена для вождения тяжеловесных поездов весом до 7 100 тонн в условиях сурового климата и сложного рельефа, включая Восточный полигон железных дорог России. Тепловоз создан как замена модели 3ТЭ25К2М в целях импортозамещения на фоне санкций. В 3ТЭ28 установлены более мощные дизель-генераторные установки российской разработки, улучшена эргономика кабины, обновлены системы пассивной безопасности и микроклимата.

"В нем собраны лучшие технические решения. Они позволяют увеличить межсервисные интервалы и повысить надежность компонентов управления", - отметили в холдинге.