"Транснефть" в 2023 году нарастила отгрузку нефти из Козьмино на 9,4%

Она достигла 42,8 млн тонн, говорится в сообщении компании

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Отгрузка нефти из дальневосточного порта Козьмино в 2023 году выросла на 9,4%, до 42,8 млн тонн, а из Новороссийска - на 3,1%, до 30 млн тонн, говорится в сообщении "Транснефти".

При этом из порта Приморск отгрузки составили 44,4 млн тонн (+6,5%), из Усть-Луги - 34 млн тонн (+9%), отмечается в сообщении.

При этом "Транснефть" обратила внимание на рост числа дней с запретом на погрузку нефти в порту Новороссийска в последние два года из-за введенных портовыми властями ограничений по погоде.

"В порту Новороссийска в 2023 году запрет на погрузку нефти действовал 110 полных суток по причине введенных портовыми властями ограничений по погоде, что аналогично 2022 году (111 суток). В то время как в предыдущие годы наблюдений длительность штормов колебалась в пределах от 50 до 90 суток за год в вышеуказанном порту. Для сравнения, в 2023 году в порту Усть-Луга за год штормовое предупреждение действовало в течение 4,3 суток, в порту Приморск - 3,5 суток, а в порту Козьмино - 32 суток", - подчеркнули в компании.

Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев заявлял, что компания планирует в следующем году перевалить через порт Козьмино на Дальнем Востоке 46 млн тонн нефти. Он отмечал также, что перевалка через порт может и превысить 50 млн тонн.

В конце декабря 2023 года дальневосточный порт Козьмино отгрузил на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 400 млн тонн нефти с момента начала работы в 2009 году.