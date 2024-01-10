Поставки нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" в 2023 году упали на 60%

Вместе с тем потоки перераспределились в российские порты, говорится в сообщении "Транснефти"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Поставки нефти из РФ в Европу по трубопроводу "Дружба" в 2023 году снизились на 60%, однако потоки перераспределились в российские порты, говорится в сообщении "Транснефти".

"С начала прошлого года произошло перераспределение трубных поставок из нефтепровода "Дружба" (падение на 60%) в нефтепорты России (увеличение на 7,2%)", - сказано в сообщении.

В частности, с учетом транзита отгрузка через Новороссийск выросла на 3,1%, до 30 млн тонн, через Приморск - на 6,5%, до 44,4 млн тонн, через Усть-Лугу - на 9%, до 34 млн тонн.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию. Поставки российской нефти по северной ветке сейчас не идут, по ней в Германию транспортируется нефть Казахстана.