Google начал определять приложение "2ГИС" как вредоносное

В пресс-службе сервиса заверили, что приложение абсолютно безопасно и просит доступ к SMS, микрофону и журналу звонков для полноценной работы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Некоторые интернет-пользователи сообщили, что маркет Google Play для устройств на Android стал определять приложение картографического сервиса "2ГИС" как вредоносное. В пресс-службе "2ГИС" знают о проблеме - там заверили ТАСС, что эти сообщения не соответствуют действительности. "2ГИС" временно недоступен в этом магазине приложений с мая 2023 года.

Сообщения пользователям от защитной системы Google Play, с которыми ознакомился ТАСС, содержат предупреждение о том, что приложение "пытается получить доступ к персональным данным, таким как SMS, фотографии, аудиозаписи и журнал звонков". Пользователи сети массово жалуются на проблему.

В "2ГИС" же сообщили, что приложение абсолютно безопасно, надежно и точно не вредоносно. "Данные уведомления связаны исключительно с правилами Google и едины для всех приложений, которые временно недоступны в Google Play", - пояснили в пресс-службе сервиса.

Сервис объяснил, что просит доступ к микрофону и журналу звонков для полноценной работы - чтобы пользователи могли делать поисковые запросы голосом и звонить в организации прямо из приложения. Доступ к SMS нужен, чтобы автоматически вводить код, который отправляется пользователю при регистрации в приложении.