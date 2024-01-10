Путин рассмотрит предложения по улучшению перевозок между Анадырем и аэропортом

Глава региона Владислав Кузнецов сообщил, что принято решение о закупке пяти аэролодок для передвижения через Анадырский лиман, но такая техника не может эксплуатироваться в постоянном режиме из-за технических особенностей

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проанализирует предложения руководства Чукотского автономного округа по улучшению качества пассажирских перевозок через Анадырский лиман, по разным берегам которого расположены Анадырь и окружной аэропорт имени Рытхэу. Об этом глава государства заявил на встрече с общественниками во время рабочей поездки на Чукотку.

"Надо посчитать и посмотреть. <…>. Надо посмотреть всякие современные средства передвижения, которые есть. <…>. Надо подумать, паромы тоже разные бывают. Давайте подумаем", - сказал он.

Глава региона Владислав Кузнецов пояснил, что принято решение о закупке пяти аэролодок для передвижения через Анадырский лиман, однако, по его словам, такая техника не может эксплуатироваться в постоянном режиме из-за технических особенностей. "Будут моменты, когда переправиться будет затруднительно. Прошу рассмотреть возможность инженерно-технического сооружения через Анадырский лиман, это порядка 5 км в самом узком отрезке. Нужно получить инженерное решение, оно может быть очень разным", - сказал губернатор.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, присутствующий на встрече с жителями Анадыря, сообщил, что в разные годы прорабатывались варианты строительства канатной дороги через Анадырский лиман, но до конца проект еще не готов. "Там очень важно, что будет получаться, когда будет повышенная ветровая нагрузка. <...>. Мы доработаем и вместе с главой представим предложения", - сказал Юрий Трутнев.

Окружная столица отрезана от поселка Угольные Копи, где расположен главный аэропорт Чукотки, водами Анадырского лимана. Зимой жители округа добираются до этого населенного пункта по ледовой переправе, летом и в межсезонье - на баржах, вертолетах и глиссерах.