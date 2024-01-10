Путин призвал учитывать местные особенности для развития туризма на крайнем севере

Президент РФ счел необходимым дополнить имеющуюся федеральную программу

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высказался против создания отдельной программы развития туризма на крайнем севере, но считает необходимым дополнить имеющуюся федеральную программу с учетом особенностей этих территорий.

"Я не думаю, что нужно делать специальную федеральную программу, но вписать в имеющуюся федеральную программу с особенностями северных регионов задачи в области развития внутреннего туризма, конечно, нужно", - сказал глава государства на встрече с жителями Анадыря, отвечая на предложение разработать специальную федеральную программу по развитию туризма на крайнем севере.

Путин обратил внимание на то, что федеральная программа развития внутреннего туризма "работает достаточно активно". Согласно данным, рост туризма очень большой, в том числе в регионах крайнего севера. "В 2022 году был рост плюс 15%, а в прошлом году - 41%", - уточнил президент. При этом он обратил внимание на то, что на крайнем севере "существует своя специфика". В качестве примера он привел один из факторов - "благоприятное время для туризма - примерно 2-3 месяца". "В соответствии с этим нужно выстраивать работу по внутреннему туризму", - считает глава государства. Путин также не исключил, что расчет выделяемых субсидий на развитие туризма можно вести не по всему году, а по сезонам, поскольку "тогда это будут другие цифры, которые помогут (развивать туризм на крайнем севере - прим. ТАСС)".

"Я обязательно с вице-премьером [Дмитрием] Чернышенко проговорю, чтобы настроить именно на севера, на Арктику (программу развития внутреннего туризма - прим. ТАСС), надо считать по особенностям и из этих особенностей исходя, высчитывать субсидии", - заверил президент.