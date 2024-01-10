Путин: даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена

Их зависимость от РФ оказалась больше, чем зависимость России от них, подчеркнул президент России

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Ведущие экономики Европы сейчас переживают не лучшие времена, их зависимость от РФ оказалась больше, чем зависимость России от них. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря.

"Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшее время. У нас рост, а у них падение. Ну, сейчас не будем, это детали. Мы не радуемся, но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них", - сказал глава государства.