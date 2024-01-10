Предприниматели Москвы за год воспользовались поддержкой на сумму более 65 млрд рублей

Мэр города Сергей Собянин отметил, что Фонд содействия кредитованию малого бизнеса столицы предоставляет поручительство на сумму до 100 млн рублей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Предприниматели в Москве в 2023 году воспользовались гарантийной поддержкой города на сумму свыше 65 млрд рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В 2023 году больше 2,7 тыс. предпринимателей воспользовались гарантийной поддержкой города на общую сумму свыше 65 млрд рублей. Бизнес, особенно на этапе запуска, требует больших финансовых вложений. Для получения кредита необходимо залоговое обеспечение, не все предприниматели могут его предоставить", - написал Собянин.

По его словам, решить эту проблему помогает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы - крупнейшая в России гарантийная организация. Она предоставляет поручительство на сумму до 100 млн рублей, покрытие - до 70% от суммы кредита.

Это позволяет предпринимателям рассчитывать на более выгодные условия кредита в банке, пояснил мэр.

"Поэтому спрос на гарантийную поддержку у бизнеса только растет. За последние 4 года количество договоров поручительства выросло более чем в 5 раз", - заключил Собянин.