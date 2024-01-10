Участниками СЭЗ в новых регионах к началу 2024 года стали 65 компаний

Предприятия обеспечат работой 41 тыс. человек

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Более 60 компаний из новых регионов России стали участниками свободной экономической зоны. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"На сегодняшний день в едином реестре участников СЭЗ представлены компании из всех четырех новых регионов: 65 предприятий реализуют инвестиционные проекты и обеспечат работой более 41 тыс. человек", - цитирует сайт слова заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Среди самых свежих участников - три предприятия из ЛНР, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и аграрно-животноводческое предприятие из Херсонской области.

Оно планирует увеличить поголовье коз на 54% и приобрести оборудование для сыроварни. Кроме того, в рамках инвестпроекта будет пробурена и запущена скважина для орошения полей, что приведет к повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

На заводе имени Ильича в Мариуполе будет проведен комплекс мероприятий по восстановлению энергетического, транспортного и ремонтного хозяйства предприятия для производства трубной продукции, чугуна, стали и ферросплавов, а также переработки лома и шлаков. Общий объем заявленных инвестиций - более 867,6 млн рублей, планируется создать более 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Луганский мясокомбинат направит средства на обновление оборудования, а луганское предприятие, которое специализируется на производстве ферросилиция, проведет техническое переоснащение. Промышленный комплекс по производству чугунных валков в результате комплексной модернизации оборудования начнёт производить прокатные валки из высоколегированного чугуна.