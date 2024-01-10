Польша выступила против беспошлинной торговли с Украиной

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Чеслав Секерский отметил, что полная либерализация торговли ЕС с Киевом "принесла результаты, противоположные намеченным"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Польша выступает против беспошлинной торговли с Украиной. Об этом говорится в письме министра сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Чеслава Секерского, направленного первому замглавы Еврокомиссии Валдису Домбровскису. Копия документа попала в распоряжение радиостанции RMF24.

Польша "принципиально против" беспошлинной торговли с Украиной, говорится в документе. По мнению польского министра, полная либерализация торговли ЕС с Украиной "принесла результаты, противоположные намеченным".

Проблемы, вызванные "чрезмерным импортом" украинского продовольствия, касаются не только зерновых, "но также сахара, куриного мяса, мягких фруктов (особенно замороженной малины) или яблочного концентрата", пишет Секерский.

Министр считает, что с Украиной необходимо начать переговоры "о последовательной взаимной либерализации [торговли], которые сопровождались бы поэтапным переходом украинского сельского хозяйства на стандарты и законы ЕС".

Во вторник Секерский заявил о негативном влиянии экспорта украинского сахара в ЕС на польское сельское хозяйство. "[Раньше] мы были экспортером сахара в разные европейские страны, а сейчас пошел туда сахар украинский, и нет возможности экспорта нашего сахара", - сказал он.