РФ отменила пошлины на вывоз в Южную Осетию нефтепродуктов и газа

Стороны также договорились о нулевых пошлинах на 2024 год на несколько других видов продукции

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россия отменила экспортные пошлины на вывоз нефтепродуктов и газа в Южную Осетию. Протокол о внесении соответствующих изменений в межправсоглашение РФ и Южной Осетии опубликован на портале правовой информации. Пошлины отменены с 10 января.

Нулевая пошлина применяется для согласованных обеими странами объемов, для поставок сверх них действует установленная РФ стандартная ставка.

Также стороны договорились о нулевых пошлинах на 2024 год на несколько других видов продукции: пластмасс, черных металлов и изделий из них, алюминия и изделий из него.