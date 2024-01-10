Сокращение выбросов "Сибура" от новых климатических проектов превысит 6 млн тонн CO2

Это совокупный ожидаемый эффект сокращения выбросов парниковых газов в ходе реализации проектов до 2032 года

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Реализация трех новых климатических проектов позволит сократить выбросы парниковых газов "Сибура" более чем на 6 млн тонн CO2 эквивалента до 2032 года. Проекты прошли валидацию и уже зарегистрированы в российском реестре углеродных единиц, сообщила пресс-служба компании.

"Сибур" зарегистрировал в российском углеродном реестре три новых климатических проекта, реализованных на предприятиях в Нижнекамске, Томске и Дзержинске. Совокупный ожидаемый эффект сокращения выбросов парниковых газов в ходе реализации проектов до 2032 года составляет более 6 млн тонн CO2-экв", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе отметили, что климатический проект на "Нижнекамскнефтехиме" предусматривает использование побочных продуктов производственного цикла предприятия на собственной парогазовой установке для выработки электроэнергии. На "Сибур-Нефтехиме" сокращаются выбросы парниковых газов путем повышения энергоэффективности при производстве окиси этилена и гликолей. В рамках проекта были установлены газовые охладители, оборудование позволило получать дополнительный пар за счет утилизации тепловой энергии от производственного процесса.

Кроме того, в проекте "Томскнефтехима" перегретый пар, образующийся на производстве мономеров, перед дальнейшим использованием направляется на турбогенератор, это обеспечивает производство полиэтилена собственной энергией. Климатические проекты получили положительное заключение валидаторов (Университет "Иннополис", Ассоциация НП КИЦ СНГ), которые подтвердили соответствие проектов стандарту ГОСТ Р ИСО 14064-3-2021.

1 сентября 2022 года в России начал функционировать реестр рынка углеродных единиц. Его участники могут регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить с ними сделки. Оператором реестра углеродных единиц распоряжением правительства назначена компания "Контур", действующая при поддержке Газпромбанка и Московской биржи.