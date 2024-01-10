Объем торгов удобрениями на СПбМТСБ в 2023 году вырос почти в 1,5 раза

Он составил 114,997 тыс. тонн

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Объем торгов удобрениями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в 2023 году вырос почти в полтора раза и составил 114,997 тыс. тонн, сообщила биржа.

"Сегодня на биржевых торгах предлагают свою продукцию ведущие производители минеральных удобрений. Лидерами по реализации являются "Фосагро", "Уралхим" и "Куйбышевазот", - говорится в сообщении. На бирже торгуется аммиачная селитра, карбамид, аммофос, основные виды азотно-фосфорно-калийных удобрений.

СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.