В Подольске одобрили передачу котельной патронного завода в собственность округа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал, что после передачи котельной в муниципальную собственность будет проведена модернизация объекта

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. В совете депутатов Подольска единогласно одобрили передачу котельной "Климовского специализированного патронного завода" (КСПЗ) в собственность муниципального образования. Об этом сообщили ТАСС в совете депутатов.

"Депутаты совета депутатов городского округа Подольск дали согласие на передачу в муниципальную собственность котельной патронного завода. Решение депутатами было принято единогласно", - сообщили в совете депутатов округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что после передачи котельной в муниципальную собственность будет проведена модернизация объекта.

4 января в Подольске произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. Школы и детские сады были переведены на дистанционный формат.