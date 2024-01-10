Пассажиропоток в аэропорту Иркутска в 2023 году вырос на рекордные 44%

Аэропорт обслужил 3,8 млн пассажиров

ИРКУТСК, 10 января. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Иркутск по итогам 2023 года составил 3,8 млн человек, что на 44% больше, чем в 2022 году, когда показатель достиг 2,63 млн человек, говорится в сообщении аэропорта.

"В октябре мы встречали первого за всю историю аэропорта трехмиллионного пассажира. Рост пассажиропотока, в первую очередь, произошел за счет развития внутреннего туризма. Люди летят на Байкал. Маршрутная сеть внутренних авиалиний и так была обширной. В прошлом году появились новые направления, а у существующих рейсов выросла периодичность", - пояснили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Всего за 2022 год было выполнено 20,3 тыс. вылетов (в 2022 году - 16,3 тыс.), число пассажиров на международных авиарейсах составило 520 тыс. человек (190 тыс. в 2022 году).

В 2023 году из Иркутска открылись рейсы по новым направлениям, в том числе, в Казань, Томск, Пекин, Маньчжурию, Харбин и Ханой. По итогам 2024 года в иркутском аэропорту ожидают, что пассажиропоток превысит 4 млн человек.