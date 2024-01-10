На Чукотке намерены к 2026 году увеличить объемы выращивания овощей втрое

В 2023 году на комбинате Макатровых произвели 190 тонн овощей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. На Чукотке к 2026 году планируют втрое нарастить объемы производства овощной продукции, написал в своем Telegram-канале глава региона Владислав Кузнецов.

"Проект комбината [Макатровых] был реализован благодаря действующим на Чукотке мерам господдержки, направленным на развитие овощеводства защищенного грунта. Результат этой поддержки очевиден: производство овощной продукции в округе растет. В 2023 году мы получили 190 тонн овощей. В рамках реализации мастер-плана развития Анадырской агломерации поставили цель к 2026 году увеличить этот объем в три раза", - написал глава региона.

Президент России Владимир Путин, прибывший на Чукотку с рабочим визитом, посетил круглогодичный тепличный комплекс - крестьянское хозяйство Макатровых, в котором выращивают свежие овощи и зелень для нужд региона.

Вся территория Чукотского АО расположена в Арктике и относится к зоне рискованного земледелия. Выращивание овощей в грунте невозможно из-за климатических особенностей, поэтому в регионе развивается тепличное хозяйства. Крупные тепличные комплексы работают в нескольких районах округа, в них выращивают огурцы, помидоры, кабачки, зелень. Свежей местной овощной продукцией, которая значительно дешевле привозной, в первую очередь, обеспечиваются социальные учреждения Чукотки.