В Подмосковье построят производство контейнеров для сжиженного газа

На предприятии создадут около 100 рабочих мест

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Производство контейнеров для транспортировки и хранения сжиженного природного газа планируют запустить в Московской области, в реализацию проекта инвестируют 3 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Новый резидент ОЭЗ ППТ "Кашира", компания "КРИО-СПГ", запустит производство танк-контейнеров для транспортировки и хранения сжиженного природного газа. Инвестиции в проект составят 3 млрд рублей. Инвестор построит производственное здание общей площадью не менее 10 тыс. кв. м. На предприятии появятся порядка 100 рабочих мест", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона рассказали, что завод будет выпускать важную импортозамещающую продукцию. В настоящее время производители сжиженного природного газа в России закупают необходимые для хранения и перевозки цистерны за рубежом.

Отмечается, что технологии производства позволят серийно выпускать танк-контейнеры, практически не имеющие аналогов по своим характеристикам. Они, имея небольшую массу, прочны и долговечны в эксплуатации, а также позволяют хранить газ не менее 60 дней.